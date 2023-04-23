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الأردن ترسل 4 طائرات حربية لإجلاء 260 من رعاياها في السودان

كتب:

أ ش أ
08:56 م | الأحد 23 أبريل 2023
الوضع في السودان

الوضع في السودان

أقلعت أربع طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني من مطار «ماركا» العسكري، اليوم الأحد، متجهةً إلى السودان، وذلك لإجلاء 260 شخصاً من أبناء الجالية الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية.

جهود القوات المسلحة الأردنية 

وتأتي جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بتسيير إقلاع الطائرات بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، خدمة للمواطنين الأردنيين أينما كانوا وفي كافة الظروف الطارئة، وذلك بتقديم كل أشكال الإسناد والدعم لإنجاح عمليات إجلاء المواطنين الأردنيين من جمهورية السودان.

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بقلم أ ش أ