هاني شاكر يهنئ هالة صدقي بنجاح جعفر العمدة: «عملتي لنا حالة غريبة وجميلة»

هنأ الفنان هاني شاكر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الفنانة هالة صدقي بنجاح دورها في مسلسل جعفر العمدة.

ونشر هاني شاكر، صورة هالة صدقي بشخصية صفصف، وعلق عليها: «ما ينفعش العيد يخلص من غير ما أبارك لصفصف حبيبتي على أدائها المبهر في المسلسل، هالة أنتي ضحكتيني وبكيتيني وعملتي لنا حالة غريبة وجميلة كنا مفتقدينها من زمان أنت ممثلة قوية جدا بكل المقاييس ربنا يخليكي لينا وتفضلي تمتعينا بفنك الرائع يا ملكة».

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، ومجموعة كبيرة من النجوم، بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، ومنذر رياحنة، وإخراج محمد سامي.