ابنة هالة صدقي لـ منى الشاذلي: ماما رفضت تقولي نهاية جعفر العمدة قبل الحلقة الأخيرة

قالت مريم زكريا، ابنه الفنانة هالة صدقي، إن والدتها رفضت أن تخبرها هي وشقيقها بنهاية مسلسل «جعفر العمدة» بطولة الفنان محمد رمضان، الذي حقق نجاحا باهرًا في موسم رمضان المنقضي، بنهاية المسلسل قبل عرض الحلقة الأخيرة، وذلك خلال حوارها في برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويعرض على شاشة «سي بي سي».

كلمة ماما لازم تمشي

وأضافت «زكريا»، خلال اللقاء: « كان عندنا عزومة، وأثناء العزومة كان اللي موجودين بيسيبوا العزومة وبيتفرجوا على ماما»، مضيفة: «كلمة ماما اللي هي هالة صدقي لازم تمشي، لو حد فينا جه متأخر بالليل، بنتعاقب مش بننزل تاني يوم، ولما يتخانق مع أخويا دايما بتيجي في صفه».

هالة صدقي: إيمان العاصي ذوقها في اختيار الملابس جيد

فيما قالت الفنانة هالة صدقي، إنها لو قررت تصطحب شخصية من الشخصيات التي شاركت في مسلسل جعفر العمدة لشراء ملابس، ستختار «دلال» اللي هي الفنانة إيمان العاصي، لأن ذوقها في اختيار الملابس جيد، «لو عربيتي عطلت في الشارع هكلم عصام السقا أو نعيم، أما لو نازلة خناقة مع ستات، هاخد مي كساب اللي هي ثريا، هتعمل الواجب، ولو هعمل جمعية، هخلي المسؤول عنها حد غير فتوح».