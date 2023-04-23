12 تصريحا لـ هالة صدقي عن مسلسل جعفر العمدة: «دمي خفيف أكتر من صفصف»

حلت الفنانة القديرة هالة صدقي، ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة «cbc»، بعد نجاحها الكبير في تقديم شخصية وصيفة العطار الشهيرة بـ«صفصف»، في مسلسل جعفر العمدة الذي عُرض خلال شهر رمضان المبارك، وأدلت بالعديد من التصريحات خلال الحلقة حول دورها بالمسلسل، كان أبرزها الآتي:

أبرز تصريحات هالة صدقي عن مسلسل جعفر العمدة

- سعيدة بمشاركتي في مسلسل جعفر العمدة، الذي حقق نجاحًا باهرًا في موسم رمضان 2023.

- وجهت شكرًا لمخرج العمل محمد سامي: «بشكر محمد سامي من كل قلبي، لأنه قدرني وأزال قشرة كانت موجودة عليا، وظهرت هالة صدقي من جديد».

- الإفيهات في أثناء تأديتي لدور «صفصف» في مسلسل جعفر العمدة لم تكن تلقائية، بل كانت مكتوبة ضمن سيناريو المسلسل.

- انفعالاتي في مسلسل جعفر العمدة حقيقية والبكاء حقيقي في جميع المشاهد، ولا أضع أي شيء يساعدني على إظهار الدموع، أنا أمتلك قدرة أعلق الدموع في عيني كي تظهر بداخلها.

- وعن شخصية الملكة صفصف، قالت الفنانة هالة صدقي: «الملكة صفصف حازت على إعجاب الجميع، ولجأ البعض إلى وضع صورها على التيشيرتات والعباءات».

- وعن كواليس مسلسل جعفر العمدة، قالت الفنانة هالة صدقي: «في مشهد السجن مع محمد رمضان، كان لدي حساسية وجهي وارم جدًا وكنت أشعر بالتعب، تناولت كمية كبيرة من الكورتيزون كي أعالج الورم واستطيع التصوير».

- وعن وجه التشابه بين شخصيتها الحقيقية وشخصية «الملكة صفصف»، قالت: «أنا لا أحب تزويق الكلام واللي في قلبي على لساني، ودمي خفيف أكثر من صفصف»، كما تحدثت عن رفع الشبشب في أحد مشاهد المسلسل، واصفة إياه بـ«لياقة بدنية».

- نجاحي في مسلسل جعفر العمدة، نجاح لبنات جيلي كلهن، البعض لا يهتم بنا ويحاولون إنزالنا درجة ثانية ولا يستفيدون من خبراتنا.

- متأكدة للغاية من أن جميع الأدوار التي ستعرض علي في المستقبل ستكون مثل صفصف وهذه مشكلة ستواجهها، موضحة في الوقت ذاته، أنّ رفع الشبشب في أحد مشاهد مسلسل جعفر العمدة لم يكن ضمن السيناريو.

- بعثت رسالة إلى محمد صلاح وقلت له ليس فقط مو صلاح من يعرف «يشوط صح»، قاصدة المشاهد التي تستخدم فيها «الشبشب» في ضرب زوجات ابنها.

مشاهد إلقاء الشبشب لم تكن ضمن السيناريو

- مشاهد إلقاء الشبشب لم تكن مكتوبة في السيناريو، ولكنها كانت وليدة اللحظة، وفي نفس الوقت تتلاءم مع شخصية «الملكة صفصف».

- كانت هناك كيمياء كبيرة بينها وبين محمد رمضان في المسلسل، وأصقل هذا الأمر المخرج محمد سامي: «محمد رمضان ممثل بما تحمله الكلمة من معنى، وهو ممثل موهوب ولديه إحساسا ويفكر خارج الصندوق».

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، ومجموعة كبيرة من النجوم، بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، ومنذر رياحنة، من إخراج محمد سامي.