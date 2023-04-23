حبس عاطل وسيدة بتهمة الإتجار بالهيروين في القاهرة

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية الإتجار بالمواد المخدرة في القاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

الإتجار بمخدر الهيروين

كانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص وسيدة، مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

علق الخبير القانوني محمود عبدالله، على عقوبة الإتجار بالمخدرات قائلا إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.