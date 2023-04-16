سقوط عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه في البساتين.. انتحلوا صفة الشرطة

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين برئاسة المقدم أحمد طارق، في القبض على 5 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه عن طريق انتحالهم صفة ضباط شرطة.

سرقة مبلغ مالي عن طريق المغافلة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلَّغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من مالك شركة استيراد وتصدير، ومقيم بالقليوبية، بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالي عن طريق المغافلة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني تبين عدم صحة أقوال المُبلغ، وبإعادة مناقشته قرر بتعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، واتفقا على التقابل بإحدى المناطق بدائرة القسم لتغيير مبلغ مالي من العملات الأجنبية إلى العملات المحلية، ولدى وصوله فوجئ بتوقف سيارة «ميكروباص»، ولم يتمكن من التقاط أرقامها، وبداخلها 3 أشخاص منتحلين صفة رجال شرطة، وقاموا باصطحابه داخل السيارة والاستيلاء منه على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

عصابة وراء الجريمة

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي من متحصلات واقعة السرقة، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في انتحال صفة رجال الشرطة واستقطاب راغبي استبدال العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط المركبة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.