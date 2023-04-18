تجديد حبس المتهمين بالنصب على المواطنين في البساتين

جدد قاضي المعارضات حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، بأسلوب انتحال الصفة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن قبض رجال الشرطة على المتهمين، واقتيادهم إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وورد بلاغ إلى رجال الشرطة بالبساتين من مالك إحدى الشركات، يفيد اكتشافه تعرضه لسرقة مبلغ مالي بأسلوب المغافلة، وعقب إجراء تحريات الشرطة الواقعة.

تحريات الشرطة في الواقعة توصلت إلى عدم صحة أقوال المُبلغ، وبإعادة مناقشته، قرر تعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واتفقا على التقابل بإحدى المناطق بدائرة القسم، لتغيير مبلغ مالي من العملات الأجنبية إلى المحلية، ولدى وصوله، تفاجأ بتوقف سيارة ميكروباص، لم يتمكن من التقاط أرقامها، وبداخلها 3 أشخاص منتحلي صفة رجال شرطة، واصطحبوه داخل السيارة، واستولوا على المبلغ المالي ولاذوا بالفرار.

كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبلغ مالى، كما اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في انتحال صفة رجال الشرطة واستقطاب راغبي استبدال العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، وجرى ضبط المركبة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، و تعرف المجنى عليه على المتهمين واتهمهم بسرقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار سمير عبد العظيم المحامى خلال حديثه لـ«الوطن»، إنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».