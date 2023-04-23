كندا تعلن تعليق الأعمال في سفارتها بالخرطوم مؤقتاً

أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، اليوم الأحد، أن كندا ستعلق مؤقتا الأعمال في سفارتها بالعاصمة السودانية الخرطوم، نظراً لتطورات الأوضاع الراهنة، واستمرار الاضطرابات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

مستجدات الوضع في السودان

وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، إن «الوضع في السودان تدهور بسرعة، مما يجعل من المستحيل الحفاظ على سلامة وأمن موظفينا في الخرطوم»، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين الكنديين سيعملون من مكان آمن خارج السودان لدعم الكنديين، الذين مازالوا في هناك.

وكانت الحكومة الكندرية قد ذكرت، في وقت سابق، أن سفارتها في الخرطوم ستستأنف عملياتها بمجرد أن «يسمح الوضع هناك لضمان الخدمة المناسبة وسلامة وأمن موظفينا»، ولم يذكر البيان الكندي الأخير أي تفاصيل بشأن جهود الإجلاء.