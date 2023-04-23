ناصيف زيتون يستعد لإطلاق أغنيته الجديدة «كاراميلا»

أعلن الفنان السوري ناصيف زيتون في لقائه مع الإعلامي إيلي نخلة في برنامج the insider بالعربي، أنه بصدد التحضير لـ8 أغانٍ سيطرحها في الفترة المقبلة، ووصفها بأنها أحلى ما حضَّره بكل تاريخه الفني المتواضع.

ناصيف زيتون عن أغنيته «كاراميلا»: مهضومة

ويستعد زيتون لإطلاق أغنيته الجديدة «كاراميلا» التي سيطرحها يوم 26 أبريل الجاري وقد وصفها بأنها «مهضومة ولايت» وأشار إلى أنه سيطل فيها بطريقة جديدة على جمهوره مع المخرج إيلي فهد.

ناصيف زيتون قدم ريمكس لأغنية «رابع مرة»

وقبيل طرح هذه الأغنية، قدم ناصيف ريمكس جديد لأغنية «رابع مرة» بخطوة ليست الأولى لأغانيه، وبرر ذلك بأنها طريقة لتسويق أعماله بكل الطرق الممكنة حتى تأخذ حقها، خاصة وأنه يختارها من قلبه.

يذكر أن ناصيف أحيا ثاني أيام عيد الفطر حفلا في أبو ظبي مع هيفا وهبي قدم خلاله مجموعة من أغانيه الخاصة، إلى جانب أغانٍ للعديد من النجوم منهم ماجدة الرومي، ملحم بركات، جورج وسوف، طوني حنا وغيرهم.