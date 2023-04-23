إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادث تصادم بالهرم

أصيب 7 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي على الطريق السياحي بالهرم، تم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي بالطريق السياحي دائرة القسم، على الفور انتقل إلى مكان الحادث المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الهرم، والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث.

رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور

وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير السيارة الميكروباص قيادة سائق 45 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اصطدم بسيارة ملاكي يقودها عامل 40 عاما، وبصحبته شخصان و3 أطفال، ما أدى إلى تهشم مقدمة السيارتين وإصابتهم بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.