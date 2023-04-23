مصرع مزارع وحفيده وإصابة آخر في حادث تصادم بالواحات

لقي مزارع وحفيده مصرعهما، وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية في منطقة العجوزة بطريق الواحات، وجرى نقل المتوفين والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بوقوع حادث في الواحات

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بمنطقة العجوزة بطريق الواحات، وعلى الفور، أمر اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أنه خلال سير السيارة الملاكي قيادة سائق 22 سنة مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم فوجئ بدراجة بخارية تسير عكس الاتجاه قيادة مزارع 68 سنة متوفى وبصحبته حفيده 13 عاما، متوفى، اصطدم بها وجها لوجه، ما أدى إلى انقلاب السيارة الملاكي وتهشمها واشتعال الدراجة البخارية وتفحم مستقليها، وجرى الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.