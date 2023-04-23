أكلات على «حصيرة السيناوية».. رقاق بدوي ولصيمة ولحم الماعز وحمام

يعد الطهى عنصراً مهماً لدى بدو سيناء وعاملاً من عوامل الجذب السياحى، حيث يحتل الطعام مكانة مهمة بالنسبة للسيناوية سواء فى المنازل أو فى قلب الصحراء والمناظر الطبيعية والصحبة حول النار وعلى أنغام ورقصات العرباوية، كما تتبارى النساء السيناويات فى إعداد الولائم والعزائم خاصة طوال العام.

يُفضل محمد سواركة (43 عاماً)، الشيف بأحد الفنادق السياحية فى محافظة جنوب سيناء، تقديم أطباق من المأكولات الشعبية التى تميز التراث السيناوى والتى أصبحت ضمن مكونات التراث أو العلامة المميزة التى يبحث ضيوفه من عدة دول بالعالم عنها فى قائمة الطعام إذ يقول: «الأكل المصرى متنوع، والزائرون فى معظم الفنادق التى أعمل بها يتجنبون الطلب على الطعام الذى يمثل ثقافاتهم».

ويشير «محمد» ابن محافظة جنوب سيناء إلى الأكلات التى يفضلها ضيوفه من دول مختلفة بقوله: «أغلب الضيوف الحاضرين من الدول الغربية أو الآسيوية يميلون إلى تذوق الأكلات شديدة المحلية والخاصة جداً والمرتبطة بطبيعة المكان الصحراوى من عيش الرقاق البدوى إلى أنواع أخرى فى قائمة طعام البدوى الذى تنفرد السيدات بعمله وتقديمه للعزائم والولائم وتفرش له الحصائر ويأتى فى سيارات خلال جلسات السمر، سواء اللصيمة أو المندى ولحم الماعز، وهى أكلات من تراث أجدادنا وتتبع المطبخ البدوى وغيرها من المأكولات المعروفة فى سيناء وهناك عدد كبير من الزبائن يفضلون تناول الأطعمة التى سمعوا عنها من قبل وهى التى تميز المطبخ المصرى بشكل عام مثل الحمام والكفتة ومحشى الكرنب والأرز المعمر والملوخية، وغيرها.