«جاكود وويكا وجاكريد».. أطباق مصرية صميمة يعشقها أهل النوبة في الجنوب

مع بداية فصل الشتاء يجرفنا الحنين إلى زيارة مدينة أسوان وقضاء أيام دافئة فى جنوب مصر التى تتميز بأكلاتها التاريخية والضاربة بجذورها فى التاريخ المصرى بأسلوبه وعاداته وتقاليده ومأكولاته، وبالأخص أهالى النوبة الساحرة المعروفين بخصوصيتهم الثقافية وبحسن الضيافة وبمطبخهم الذى يحتوى على كميات وفيرة من الأكلات والمشروبات الباردة والساخنة.

الفاست فود يهدد الأكلات التراثية

خلال رحلة دعاء نور (27 عاماً)، النوبية المقيمة فى الإسكندرية، إلى أسوان، كل عام، حيث منزل جدها القديم، تعود ومعها وصفات لأكلات متنوعة من المطبخ النوبى: «أتعلم كل أكلات النوبة القديمة اللى ممكن تندثر زى كتير من أكلاتنا المصرية اللى بننساها مع انتشار الفاست فود والأكلات بتاعة غيرنا».

تقول «دعاء» لـ«الوطن» إن بعض الأكلات النوبية اندثرت، لكن بقيت أصناف كثيرة تعلمتها من جدتها وشقيقاتها المقيمات فى النوبة: «من الأكلات اللى أحب أعملها الجاكريد، وده عبارة عن سبانخ وشبت وكسبرة، وبيتخلطوا فى حلة فيها شوربة، سواء كانت لحمة أو فراخ، وبيتضاف لها التوم والبهارات وبتتفرك بآلة خشبية عندنا اسمها المفراك».

الويكا والجاكود أصلهما بامية وسبانخ

تعلمت «دعاء» أيضاً من جدتها وشقيقاتها تحضير أكلتى الويكا والجاكود: «الويكا هى عبارة عن بامية متقطعة حلقات رفيعة بتتحط على الشوربة وبعدين بتتحط فى الخلاط ضربة واحدة، وبترجع للحلة تانى، تتقلب على نار هادية، وبيكون طعمها لذيذ، والجاكود بيتعمل من السبانخ وبيتضاف لها بامية ناشفة، جدتى بتخليها فى الشمس وبيتم طحنها مع مرق الدجاج أو الشوربة وبتتاكل بالعيش النوبى اللى هو عيش الدوكا واللى ضفته للأكلات اللى اتعلمتها فى النوبة».