قناة الناس تستعرض أجواء الفرحة بالعيد في محافظات مصر (فيديو)

استعرضت قناة «الناس»، أجواء الفرحة في مساجد وساحات مصر، وتكبيرات عيد الفطر المبارك.

جولة بالمحافظات

وتجولت كاميرات قناة «الناس» في محافظات جنوب سيناء ومدينة طنطا، ومحافظة الإسماعيلية والقليوبية وقنا والبحيرة، لرصد فرحة المصريين بالعيد.

ونقلت قناة «الناس»، على مدار شهر رمضان الكريم، شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.