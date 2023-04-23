علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ عبدالعزيز علي فرج كان لا يقبل أجرا مقابل تسجيل القرآن

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أسرارا في حياة القارئ الشيخ عبدالعزيز علي فرج، مشيرًا إلى أنه لم يكن يقبل الحصول على أجر مقابل تسجيل القرآن الكريم.

وقال، خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة» مع الإعلامي عمر خليل، المُذاع على قناة «الناس»، إن الشيخ عبدالعزيز فرج هو أول من قرأ القرآن على الهواء دون تسجيل مسبق من مسجد سيدنا الحسين، منوها إلى أنه كان رجلا لا يطلب أجرًا، وكان يدعو الناس ويقول «لو عاوز ربنا يبارك في قراءتك لا تساوم في قراءة القرآن».

الإصلاح بين الناس

وأضاف جمعة، أن الشيخ عبدالعزيز فرج كان من أخلاقه الكريمة أنه كان يصلح بين الناس وكان يكره الخصام جدًا، وهذا هو جوهر الشريعة الإسلامية.

وتابع: «كان يصلح بين الأزواج، ويحكم في قضايا الميراث بين الناس، وكان له خبرة في هذا الشأن».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.