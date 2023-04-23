علي جمعة يكشف عبر قناة الناس فضل سورة الزلزلة: «تعدل نصف القرآن»

كشف الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، فضل سورة الزلزلة، قائلا خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة» مع الإعلامي عمر خليل، المُذاع على قناة «الناس»، إن سورة الزلزلة تذكرنا بالآخرة، وهي تعدل نصف القرآن.

فضل سورة الزلزلة

وأضاف «جمعة»: «أتى رجل إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول اللهِ فقال اقرأ ثلاثا من ذوات الر، فقال كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني قال فاقرأ ثلاثًا من ذوات حم فقال مثل مقالته فقال اقرأ ثلاثًا من المسبحات فقال مثل مقالته فقال الرجل يا رسول اللهِ أقرئني سورة جامعة فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها؛ فقال الرجل والذي بعثك بًالحق لا أزيد عليها أبدًا ثم أدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل مرتين».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، التي تبث على شاشتها عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.