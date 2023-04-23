لبنى عسل: «المتحدة» قدمت دراما أطفال بقيم وهوية مصرية

قالت الإعلامية لبنى عسل، إننا كنا في أمس الحاجة لدراما الأطفال صغارا وكبارا.

لبنى عسل: كنا بحاجة إلى أعمال تخاطب أولادنا

وأضافت لبنى عسل، خلال تقديمها برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»: «أننا ككبار كنا في حاجة إلى أعمال تخاطب أولادنا بلغاتنا وثقافتنا، بحيث لا يكون مفروضا علينا أعمال مستوردة من الخارج، تفرض قيما ومصطلحات غريبة علينا تهدد هويتنا وثقافتنا المصرية».

لبنى عسل: يحيى وكنوز حقق نجاحا كبيرا

وأوضحت أننا من خلال دراما الشركة المتحدة للأطفال، نرى أشياء جديدة ومختلفة، لافتة إلى أن «يحيى وكنوز» كان موجودا العام الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، ويواصل نجاحه هذا العام، كما نمتلك عملا آخر وهو «المحمية»، وكان عبارة عن 3d، وشكل مختلف ومتميز ولا يقل عن ديزني لاند، كما أنه يناقش قضية في منتهى الأهمية وهي التغيرات المناخية.