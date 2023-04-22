عصام السقا: «المتحدة» وفرت كل شيء لصُناع مسلسل جعفر العمدة

قال الفنان عصام السقا، إنه لم يحب أن يكون «نعيم» شخصية مثالية بشكل كامل في مسلسل جعفر العمدة، لافتا إلى أن مشهد الضرب في آخر حلقة كان صعبا وأخذ بروفة امتد وقتها لـ9 ساعات.

وأضاف «السقا»، خلال برنامج «واحد من الناس»، المذاع على قناة «الحياة»: «نعرضت لإصابة خلال المشهد، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتجة للمسلسل بذلت مجهودا كبيرا لتوفير كل شيء ونفذت لنا كل شيء».

مهن عمل بها «السقا»

وتابع الفنان عصام السقا: «اشتغلت بائع صحف، واشتغلت منذ 3 ثانوي، وكانت رحلة شقاء، لأنني كنت مسؤولا عن الإنفاق على نفسي وأعمل حاجات كثيرة للغاية، وكانت الرحلة بها كسر خاطر كبير للغاية، وهناك أعمال ربنا وفقني فيها، وأعمال أخرى لم أوفق بها».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، وزينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، وعصام السقا، وإخراج محمد سامي.