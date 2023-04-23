«هذا الصباح» يبرز تقرير «الوطن» عن احتفالات المواطنين بالعيد ودراما «المتحدة»

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلامي باسم طبانة، والمُذاع على قناة extra news، التقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، عن دراما المتحدة بشهر رمضان المبارك، والذي جاء بعنوان «اعلى نسب مشاهدة والأكثر تأثيرًا.. نقاد يحتفون بدراما المتحدة.. متنوعة وصداها سيغير الواقع».

هذا الصباح يبرز تقرير الوطن عن إحتفالات المواطنين

كما أبرز برنامج «هذا الصباح» تقريرا آخر عن احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، والذي جاء بعنوان «ثاني ايام العيد: المواطنون يحتفلون في الحدائق والمتنزهات بالقاهرة والجيزة.. وإقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية».

هذا الصباح يبرز تقرير «الوطن» عن حدائق الفسطاط

وأشار برنامج «هذا الصباح»، كذلك إلى تقرير «الوطن»، عن حدائق الفسطاط، والذي جاء بعنوان «حدائق الفسطاط.. مشروع القرن في قلب المحروسة»، «التلال الخضراء.. تاريخ يتحدث وطبيعة تبتسم للسكان والزوار».