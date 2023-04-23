الخارجية اللبنانية: إجلاء 54 مواطناً برا من الخرطوم إلى بورسودان

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية نجاح المرحلة الأولى من عملية إجلاء 54 مواطنا لبنانيا من العاصمة السودانية الخرطوم إلى مدينة بورسودان، في رحلة برية استغرقت عدة ساعات.

بيان للخارجية اللبنانية

وأكدت الخارجية اللبنانية -في بيان اليوم الأحد- أنها تبلغت من سفيرة لبنان في السودان أن المرحلة الأولى من عملية إجلاء المواطنين اللبنانيين تمت بنجاح لمن حضر إلى نقطة التجمع أمام فندق روتانا بالخرطوم فجر اليوم الأحد، حيث وصلت القافلة بسلام إلى فندق كورال في مدينة بورسودان.

وأوضحت الخارجية اللبنانية أن الهيئة العليا للإغاثة تعمل بالتنسيق مع الوزارة من أجل تأمين انتقالهم من مدينة بورسودان إلى لبنان.

عدة دول تجلي رعاياها

وبدأت عدة دول في إجلاء رعايا من السودان ومنها المملكة العربية السعودية وقطر وفرنسا في ظل تطورات الوضع في السودان واستمرار النزاع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني وهو الأمر الذي بدأ منذ 8 أيام وسط تخوفات من استمرار هذا الوضع فترة أطول بشكل يؤثر على الحياة في السودان والوضع الاقتصادي والصحي في البلد العربي.