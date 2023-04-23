شكري يتلقى اتصالاً من وزير خارجية جزر القمر لبحث الوضع في السودان

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جزر القمر، ظهير ذو الكمال، اليوم الأحد، للتشاور والتنسيق بشأن تطورات الأزمة السودانية.

اتصال وزير خارجية جزر القمر

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الاتصال يأتي في إطار رئاسة جزر القمر الحالية للاتحاد الأفريقي، وحرص رئاسة الاتحاد على التشاور مع دول جوار السودان بشأن سبل إنهاء الأزمة الراهنة التي تمثل تحدياً بالغاً للسلم والأمن في القارة الإفريقية.

وأوضح أبو زيد، أن الطرفين أعربا، خلال الاتصال، عن قلقهما البالغ من عدم الالتزام بالهدنة في السودان والخروقات المتعددة لوقف إطلاق النار، وهو ما يعرض المدنيين والجاليات الأجنبية لمخاطر كبيرة ومتزايدة على النحو الذي كشفت عنه مجريات الأحداث خلال اليومين الماضيين.

استمرار جهود مصر لوضع حد لمعاناة الشعب السوداني

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير سامح شكري حرص على إحاطة نظيره القمري ببدء مصر إجراءات إجلاء مواطنيها من السودان، مستعرضاً الجهود التي تضطلع بها مصر من أجل تشجيع الأطراف علي التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق.

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة استماع الطرفين لصوت المنطق والتعاطي بصورة إيجابية مع كافة الجهود الهادفة للتهدئة من أجل تجنيب السودان نتائج كارثية لهذا الصراع.