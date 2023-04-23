وزير الخارجية وأمين عام «التعاون الإسلامي» يشددان على الالتزام بالهدنة في السودان

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا اليوم من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه؛ للتشاور بشأن تطورات الوضع في السودان.

ضرورة الالتزام بالهدنة في السودان

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الطرفين شددا على ضرورة الالتزام بالهدنة في السودان، إذ أعربا عن الأسف الشديد للخروقات التي تمت لوقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري استعرض الجهود التي تبذلها مصر في مختلف المحافل وعلى المستوى الثنائي من أجل دعم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى الحوار، مشيرا إلى بدء مصر إجراءات إجلاء المواطنين المصريين من السودان.

كما أكد وزير الخارجية ضرورة تجاوب الطرفين مع جميع الجهود الهادفة للتهدئة حقنا لدماء الشعب السوداني الشقيق.