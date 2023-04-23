مطربة تتر مسلسل «المحمية»: سعيدة بالتجربة وكان حلمي أغني كرتون

قالت مي حسن، مطربة تتر مسلسل «المحمية»، إنها سعيدة بالتجربة، و«فكرة الكرتون في حياة أي موسيقي تؤثر فيه، وكان حلمي أن أغني تتر مسلسل كرتون».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»: «أشعر أن الجمهور المتوجه إليه هذا الكرتون وهو الأطفال لن يجاملوا، كما أن أطفال العيلة أرسلوا لي وأخبروني بتفاعلهم الكبير مع العمل».

المطالبة بمشاهدة المسلسل من أطفال العائلة

وتابعت أن اللحن مبدع والتوزيع أيضا، وكل شيء كان سهلا ويشد الطفل، وهو ما حدث، لافتة إلى أن أطفال العائلة كانوا يطالبون بمشاهدة الكرتون، كما أن أصدقائها كانوا يرسلون لها أن أطفالهم حفظوا التتر.

التعلق بذاكرة الطفل

واستطردت مي حسن: «سعدت بكون هذا الكرتون سيتعلق بذاكرة الأطفال من سن صغيرة جدا، كما ينصح بسلوكيات إيجابية والتعديل من السلوكيات السلبية».