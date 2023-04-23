اتحاد خبراء البيئة العرب: مسلسل «المحمية» يبسط العلوم للأطفال

قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إنه يشعر بسعادة لا توصف بمسلسل «المحمية».

وأضاف: «أنا أسعد الناس بمسلسل المحمية لأنه يقوم بتبسيط العلوم»، موضحا أنه كي أرفع الوعي البيئي لدى طبقات المجتمع يجب أن أبدأ بالأطفال لأن التعليم من الصغر كالنقش على الحجر.

تقديم الأطفال لمسرحيات

وتابع مجدي علام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»: «حاولنا في شرم الشيخ بمؤتمر المناخ تقديم الأطفال مسرحيات للحفاظ على البيئة، وهذا العمل يقوم بتبسيط العلوم للأطفال مما يجعل الطفل صديقا للبيئة من البداية».

سهولة الوصول للطفل بكلمات بسيطة

وأكد علام، أن العمل أسهل وأبسط وأكثر تأثيرا وسهولة الوصول للطفل بكلمات بسيطة تبقى في ذاكرة الطفل لفترة طويلة، مما يخرج طفل صديق للبيئة، كما يوضح أن الدخان خطر على البيئة وأن الشجر والطبيعة مهمة جدا أيضا وندعو المدارس لإذاعة هذا العمل.