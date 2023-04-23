مخرج مسلسل «المحمية»: نريد عملا يجذب انتباه الطفل ويقدم له معلومة بشكل بسيط

أوضح حسين مجدي، مخرج مسلسل المحمية، كيفية صناعة الحلقات لتوصيل المعلومات القيمة للأطفال، قائلا: «إن الفكرة كانت ببساطة تتمثل في أننا نريد تقديم عمل يجذب انتباه الطفل بحيث يتم إيصال المعلومة المنشود إيصالها، وهي حماية البيئة والحفاظ عليها وأنه يوجد شيء يسمى المحمية كما توجد هناك أسماء تحت المياه».

وأضاف المخرج حسين مجدي، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»، أن هذه المحمية وهذه الكائنات الحية الموجودة تحت المياه يجب الحفاظ عليها من العوامل البشرية والبيئية، مثل التلوث وغيره.

لا بد من مخاطبة الطفل بلغته الخاصة

وأوضح أنه لإيصال هذه الأفكار، كان لا بد من مخاطبة الطفل بلغته الخاصة، وهي لغة بسيطة يستطيع أن يفهمها، وأحداث بسيطة غير معقدة، يستطيع أيضًا أن يستوعبها، لافتًا إلى أن هذا كان بمثابة التحدي؛ بحيث يتم إيصال هذه الأفكار بطريقة وشكل يعجبه ويجذبه، من خلال المغامرة والألوان والحركة والحس الفكاهي.

الاستماع إلى المعلومة

وأشار إلى أن جميع هذه العوامل عندما يتم تجميعها في حلقة، فإن الطفل ينتبه ويجلس حتى يستمع إلى المعلومة المراد إيصالها وهي معلومة صغيرة، لكن مجرد إيصاله يعتبر نجاحا للحلقة، بحيث استطعنا أن نقدم له وجبة دسمة فيها فكاهة ومغامرة ومعلومة مفيدة وأخلاقيات تشبهنا.