آلاء جاويش: شاركت في «المحمية» بالصدفة.. ودوري بعيد عن شخصيتي الحقيقية

يشهد الموسم الرمضانى الحالى عودة قوية لعرض مسلسلات الكارتون الموجهة للأطفال، والتى غابت عن المواسم الرمضانية لسنوات طويلة ماضية، ويعد مسلسل «المحمية» هو أحد أبرز الأعمال الدرامية الكارتونية التى يتم تقديمها فى السباق الرمضانى الحالى، وهو المسلسل الذى يحكى قصة طفلين يعيشان فى محمية طبيعية، ويحاولان، خلال أحداث المسلسل، حمايتها من المخاطر التى تتعرض لها وتهددها.

ومن بين المشاركين فى المسلسل، كانت الإذاعية المعروفة آلاء جاويش، التى عرف عنها اهتمامها بتقديم الأعمال الموجهة للأطفال، سواء فى الراديو أو فى التليفزيون، والتى قدمت دور نجمة البحر فى المسلسل.

تقول آلاء جاويش، مؤدية صوت نجمة البحر بمسلسل المحمية الكارتونى، لـ«الوطن»، إن عودة دراما الكارتون للسباق الرمضانى مرة أخرى أسعدتها بشكل كبير، خاصة أن أجيالاً كثيرة تربت على مثل هذه الأعمال، من بينها «بوجى وطمطم»، و«عم فؤاد»، وغيرهما من الأعمال التى قدمها عمالقة هذا المجال قديماً، سواء فى شكل كارتون أو فى شكل أعمال درامية موجهة للأطفال.

ترى «آلاء» أن العام الماضى شهد بادرة أمل لمثل هذه الأعمال، بالجزء الأول من مسلسل يحيى وكنوز، الذى استطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً، وأثبت أن مصر لديها القدرة على تقديم محتوى درامى هادف موجه للأطفال، معبرة عن ذلك بقولها: «طول السنين اللى فاتت كنا دايماً بنسأل هو ليه مفيش إنتاج للأطفال بشكل خاص، وأخيراً بدأنا نشوف ده على أرض الواقع».

مؤدية صوت نجمة البحر: «يحيى وكنوز» أثبت أننا قادرون على تقديم محتوى درامي هادف للأطفال

العام الحالى شهد إنتاجاً أكبر للأعمال الدرامية الموجهة للأطفال، ومنها مسلسلا «المحمية» و«يحيى وكنوز»، وشاركت «آلاء» فى العملين كتجربة أولى لها، ولكن دورها الأكبر كان فى مسلسل المحمية: «مشاركتى فى مسلسل المحمية جه معايا بالصدفة، أنا كنت بقدم برامج للأطفال ولسه بعمل حاجات للأطفال بشكل مختلف سواء فى التليفزيون أو فى الراديو، وكان نفسى جداً أدخل فى عالم الدوبلاج، وجت الصدفة وقدرت إنى أشارك الأول بدور صغير فى مسلسل يحيى وكنوز الجزء الحالى، ومنه رُحت لمسلسل المحمية وأخدت فيه دور نجمة البحر».

تقدم «آلاء» دوراً فى مسلسل المحمية يختلف تماماً عن شخصيتها فى الواقع، وهو أكثر ما جذبها إلى الدور فور عرضه عليها: «لما بدأت أسمع قصة نجمة البحر وطبيعة الشخصية، حسيت إنها عكس شخصيتى الحقيقية تماماً، فده كان حافز ليا أكبر للدور وكان تحدى بالنسبة لى».

ترى «آلاء» أن قصة مسلسل المحمية يمكن متابعتها من خلال الأطفال والكبار، وليس الأطفال فقط، خاصة أنها يتم تقديمها فى إطار درامى شيق، يعطى معلومات عن طبيعة المحمية وأهميتها وكيفية الحفاظ عليها، كما أنه يوجه رسائل غير مباشرة للأطفال ترتبط بالقيم المجتمعية والأخلاق: «هى كلها حاجات بنمر بيها فى حياتنا وبيكون نفسنا إننا نوصلها لأولادنا وما بنكونش عارفين نوصلها لهم إزاى، فالمسلسل الحقيقة قدر يعمل ده بصورة سلسة وبسيطة، وأنا سعيدة جداً بالتجربة وفرحت بيها».