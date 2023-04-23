أبطال مسلسل المحمية: العمل يجذب انتباه الطفل لحماية البيئة وإبراز الأخلاقيات

استضاف برنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أبطال مسلسل «المحمية»، وهم المخرج حسين مجدي، والأطفال لما هاني، وزياد الجندي.

وقال حسين مجدي، إن الفكرة هي تقديم عمل يجذب انتباه الطفل لحماية البيئة والحفاظ عليها، وأن هناك محمية وأسماك أسفل المياه، وذلك بمخاطبته بلغته وتقديم أحداث بسيطة بشكل يشد فيه مغامرة وحركة أسماك وحس فكاهي.

نجاح الحلقة

وأضاف مجدي، أن مجرد وصول الحلقة للطفل يعد نجاحا للحلقة، موضحا نرصد ما يحدث من ممارسات لأعمال الكرتون، وكان حلم أن نجذب انتباه طفل، حيث ركزنا على تقديم جودة ممتازة للعمل من ألوان وحركة مستمرة ونجحنا في ذلك.

وأوضح أن «لما وزياد» كان لهما سابقة أعمال معه ونجحا في تحقيق ما كنا نريده، حيث قرءا الحلقات.

الطفل والحدوتة

وأشار مجدي إلى أن الطفل يحب أن يرى نفسه في الحدوتة وأنه البطل ولا يريد أن يسمع النصائح من الكبار، لافتا أن الموضوع الرئيسي هو الحفاظ على البيئة ومحاولة أن نضع قيمة جديدة في كل حلقة وإبراز الأخلاقيات.

أما زياد قال: «عندي 12 سنة في مدرسة أم الأبطال وفخور بتقديم مسلسل المحمية، فهو لطيف وأنا حافظ الشخصية، كما تعرفت على أشياء خاصة بالتغيرات المناخية والمناخ»، لافتا إلى أنه لا يجب النظر للموبايل كثيرا وخاصة أثناء الخروج للفسح والاستمتاع.

وقالت لما هاني صاحبة شخصية فرح: «عندى 13 سنة في الصف الثانة الإعدادي، أعمل في هذا المجال منذ 10 سنوات، شعرنا بأن فكرة الكرتون جميلة»، مؤكدة لا أجعل التليفون يأخذ كل حياتي، لافتة إلى أن الناس كانوا يشكرون في العمل.