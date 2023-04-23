الهلال الأحمر المصري: رفع درجة الاستعداد بالمحافظات الحدودية انتظارا للقادمين من السودان

قال لطفي غيث، مدير مركز العمليات بالهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر المصري جهاز مساند للسلطات، ويقدم خدماته في مراحل عدة، ونتبع أكثر من طريقة أو منهج، ويكون من أهمها مرحلة الاستعداد من لحظة بدء الأزمة.

وأضاف خلال مداخلة عبر تغطية خاصة لشاشة «إكسترا نيوز» في معبر أرقين الحدودي لمتابعة عودة القادمين من السودان: «بدأنا نرفع درجة الاستعداد في المحافظات الحدودية التي ستقدم الاستجابة للمنطقة، ثم العمل الخاص بالفرق التي سيتم توجيهها للمعبر وتم توجيه مجموعة من الفرق تعمل على مجموعة من الورديات، ويجري التبديل بينها بحيث تقدم الخدامت الإنسانية والإغاثية والطبية العاجلة للعائدين على الحدود».

وتابع: «الخدمات تتمثل في الخدمات الطبية، وهي مرحلة ما قبل المستشفى بإصابات بسيطة أو كشوفات أو أدوية ناقصة، ونقدم لهم حقائب النظافة الشخصية والوجبات الجافة والمياه والعصير والمسافة التي قطعها من مكان نزوحه تتطلب أن يأخذ هذه الأمور وخدمات الدعم النفسي».

واستطرد: «ثم خدمات إعادة الروابط الأسرية، وهو ما يكون بتوفير وسائل اتصال بين العائد وما بين أسرته في مصر أو النازح الأجنبي وأسرته المتواجدة هنا».