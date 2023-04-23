البابا تواضروس يتسلم النور المقدس من كهنة رابطة القدس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، الآباء كهنة وخدام رابطة القدس بالقاهرة، حيث قدموا لقداسته النور المقدس والذي أرسله نيافة الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى لمصر، للعام الثاني على التوالي.

لقاءات البابا الرعوية

كما استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمال شرقي إنجلترا، والأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية.

وتم عرض تقرير عن مؤتمر أساقفة أوروبا، بالإضافة إلى مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة الرعوية لنيافتيهما.

البابا تواضروس يتناول تاريخ الكنيسة ومصر خلال استقبال وفد أوروبي

وفي سياق آخر، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الخميس، وفدًا أوروبيًّا من دول فرنسا وسويسرا وبلجيكا برئاسة البروفيسور كريستيان كانوييه والذين جاءوا إلى مصر لزيارة بعض الأماكن الأثرية القبطية.

رحب قداسة البابا بضيوفه وتعرف عليهم وعلى الأماكن التي زاروها ثم قدم لهم نبذة عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية، ولفت إلى العلاقة الطيبة التي تربط الكنيسة القبطية وكل مؤسسات الدولة، ومشيخة الأزهر، والكنائس الموجودة في مصر وكذلك كافة كنائس العالم.

ثم ألقى كلمة جعل لها عنوان «G.P.S» وهي الأحرف الأولى للكلمات GOOD , PRAYERS , SERVICE

ثم أجاب على أسئلتهم وأهداهم أيقونة العائلة المقدسة والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.