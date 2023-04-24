تطوير محطة إنتاج البيض في الغربية لإنتاج 70 مليون بيضة سنويًا

تحرص الدولة المصرية، على التوسع في المشروعات القومية، وتطويرها ورفع كفاءتها في جميع المحافظات، ومن ضمن تلك المشروعات، هي محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ، التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذي يهدف إلى إنتاج 70 مليون بيضة سنويًا، بحسب ما قاله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لـ«الوطن».

نسبة تنفيذ الأعمال

وأضاف محافظ الغربية في حديثه لـ«الوطن» أن نسب أعمال التنفيذ داخل محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم، أوشكت على الانتهاء، وبلغت نحو 90% من أعمال التطوير والإنشاء، كونها ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة.

70 مليون بيضة سنويا

وأوضح «رحمي»، أنه تم تصميم محطة إنتاج البيض، لتصل إلى طاقة إنتاجية 70 مليون بيضة سنويا، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتصدير إلي الخارج، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مشيرًا أن محطة إنتاج البيض، مقامة علي مساحة 14 قيراطا، تتكون من 8 عنابر، و2 عنبر لتربية الأمهات و 6 عنابر للفراخ البياض، حيث يتكون كل عنبر من 3 خطوط، بتكلفة تصل إلى 110 ملايين جنيه.

دورات تدريبية

وأكد محافظ الغربية ل «الوطن» أن محطة إنتاج البيض، تم تجهيزها بأحدث التقنيات والأجهزة الألمانية، بجانب إعداد خطة تدريبية للمهندسين والفنيين والعمال، علي كيفية استخدام وصيانة تلك المعدات، وذلك من أجل الحصول على إنتاج من بيض المائدة بجودة عالية، بالإضافة إلى تزويد المحطة بألواح لإنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس.