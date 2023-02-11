وزير التنمية المحلية يتفقد محطة إنتاج البيض والمنطقة اللوجستية في طنطا

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عددا من المشروعات الاستثمارية والتنموية داخل المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط، وعلي عبدالستار السكرتير المساعد.

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية مشروع إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي بطنطا والذي سيوفر سكناً حضارياً بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصة محدودي الدخل، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية.

شقق الإسكان الاجتماعي

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية عددا من الشقق السكنية والبالغ عددها 480 وحدة سكنية داخل 6 عمارات مقامة على مساحة 2.3 فدان، وتتكون كل عمارة من دور أرضي و9 أدوار علوية.

محطة إنتاج البيض

كما تفقدا مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والذي يهدف في المقام الأول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، وذلك لإنتاج 70 مليون بيضة في العام الواحد، إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأشار «رحمي» إلى أن المحطة تتكون من 8 عنابر 2 لتربية الأمهات و6 للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من 3 خطوط مقامة على مساحة 14 قيراطا بتكلفة إجمالية 110 ملايين جنيه.

المنطقة اللوجستية

كما تفقد الوزير والمحافظ المنطقة اللوجيستية بطنطا، والتي تعد من أهم وأكبر المشاريع الاستثمارية في الوجه البحري بتكلفة 6 مليارات جنيه، وتقع على مساحة 83 فدانا، وتخدم سكان محافظات الوجه البحري، بما يعادل 42 مليون نسمة، ويوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.