استطلاع لأسوشيتد برس: 93% من الديمقراطيين ضد ترشح ترامب لانتخابات الرئاسة

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» ومركز الأبحاث نورك التابع لجامعة شيكاجو، أن 70% من الأمريكيين، بما في ذلك 44 في المائة من الجمهوريين، لا يريدون أن يترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لانتخابات البيت الأبيض في عام 2024.

ذا هيل: 93% من الديمقراطيين لا يريدون «ترامب»

وكشف الاستطلاع، عن أن 93% من الديمقراطيين و63% من المستقلين لا يريدون ترشح ترامب، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

العديد من الأمريكيين لا يريدون ترشح ترامب

وعلى الرغم من أن العديد من الأمريكيين لا يريدون من ترامب الترشح، وجد الاستطلاع أن ترامب تصدر قائمة أعلى تفضيل بين المرشحين الجمهوريين المحتملين المدرجين في الاستطلاع.