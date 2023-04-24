مراسل القاهرة الإخبارية بمعبر أرقين: أكثر من 8 أتوبيسات قدمت من السودان إلى مصر

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر أرقين، إنه يشهد الآن عبور عدد من سيارات النقل الجماعي التي أتت إلى هذا المنفذ، وهناك أكثر من 8 أتوبيسات قدمت من العاصمة السودانية الخرطوم ومن المدن القريبة من العاصمة: «شاهدنا عددا من الطلاب المصريين ومواطنين مصريين وسودانيين، والآن يتم إجلاؤهم من المعبر باتجاه الأراضي المصرية».

جهود مصرية لإنجاح العملية

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» من أرقين: «هناك أكثر من منطقة ستقوم السلطات المصرية بتوجيههم عليها عبر هذه المنطقة، وهناك أكثر من مدينة بالقرب من أرقين مثل أبو سمبل وأسوان».

وتابع: «الدولة المصرية قامت بجهود حثيثة، وعملت على إجلاء رعاياها، والعمل مع دول أخرى، وهناك أكثر من دولة تواصلت مع الخارجية المصرية لإجلاء رعاياها عبر المنافذ البرية المصرية».

خدمات لتسهيل عبور العائدين

واستطرد: «الدولة قدمت خدمات كبرى لتسهيل عبور المواطنين الذين أتوا من العاصمة السودانية الخرطوم».