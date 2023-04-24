مراسل القاهرة الإخبارية: معبر أرقين يستقبل جنسيات مختلفة عائدة من السودان

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر أرقين، إن المعبر يفصل بين الأراضي المصرية والسودانية ويعمل الآن على مدار الساعة ولكن في اتجاه واحد وهو الاتجاه العائد من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية.

تسهيلات للعائدين من السودان

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» من أرقين: «إذا تحدثنا عن هذا المعبر فوفقا للقرارات التي قررتها الحكومة المصرية فهذا المعبر يعمل بتسهيلات مقدمة للعائدين المصريين والسودانيين، ومختلف الجنسيات العائدة إلى الأراضي المصرية، وإذا ما تحدثنا عن الحدود المصرية السودانية فهناك أكثر من معبر على خط عرض ما بين الأراضي المصرية والسودانية يصل إلى أكثر من 1000 كيلو متر».

عودة وفود من الأراضي السودانية

وتابع: «معبر أرقين يشهد عودة وفود من الأراضي السودانية عبر سيارات النقل الجماعي بالإضافة إلى عدد من سيارات البضائع العائدة من الأراضي السودانية».

وأوضح: «السلطات المصرية تقوم بتقديم تسهيلات عديدة للعائدين من هذه الرحلة وهي رحلة الشقاء التي تحدثنا من خلالها مع عدد من السائقين المصريين الذين أكدوا أن مئات الكيلومترات التي يقطعونها منذ انطلاقهم من الخرطوم أو المدن الأخرى في ظل الاشتبكات هي رحلة عناء وشقاء».