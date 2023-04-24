النائبة ميرال الهريدي تشكر القيادة السياسية لعودة المصريين من السودان

وجهت النائبة ميرال الهريدي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي عن حزب حماة الوطن بمجلس النواب بالتحية للقيادة السياسية على جهودها في عودة المصريين المتواجدين في السودان، على خلفية الأحداث التي وقعت قبل أيام، مشيرة الى أن التحرك السريع من كافة مؤسسات الدولة في الحفاظ على أبناء مصر وعودتهم إلى وطنهم، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك قوة الدولة المصرية وقدرتها على حماية أبنائها في الداخل والخارج.

النائبة تثمن جهود الدولة المصرية

وثمنت الهريدي الموقف المصري الحازم والحاسم في التعامل مع الأزمة، والتواصل الفوري من أجل الحفاظ على أبنائنا المصريين وعودتهم سالمين في أسرع وقت ممكن.

دعوة للمفاوضات في السودان

ودعت الهريدي أبناء السودان الشقيق إلى ضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات، وإعلاء المصلحة العليا لوطنهم، وعدم الانخراط وراء أي دعوات من شأنها زعزعة استقرار دولتهم.