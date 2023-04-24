مراسل القاهرة الإخبارية من معبر أرقين: عشرات الحافلات تقل المصريين من السودان

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر أرقين، إن المعبر يقع في نقطة فاصلة بين الأراضي المصرية والسوادنية، ولا يزال يشهد وفود عشرات حافلات النقل الجماعي التي تقل المصريين والسودانيين ومختلف الجنسيات الفارين من الأراضي السودانية جراء الاشتباكات الموجودة بين الأطراف السودانية.

تسهيلات السلطات المصرية

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن السلطات المصرية تقدم تسهيلات عديدة للمصريين والسوادنين ومختلف الجنسيات لعبور المعبر ودخول الأراضي المصرية، وأعلنت الخارجية المصرية عن مواقع حافلات تقل المصريين الذين يرغبون في العودة إلى بلادهم مرة أخرى عبر الطرق البرية، لافتا إلى أن معبر أرقين يعد الأشهر والأكبر بين مصر والسودان ويشهد العديد من ناقلات الركاب القادمة من السودان بمختلف محافظتها بعد التنسيق بين الخارجية المصرية والقنصليات الموجودة في الأراضي السودانية.

جهود مصر لإعادة أبنائها من السودان

وأشار إلى أن الجهود التى تبذلها الدولة المصرية هي جهود حثيثة لإجلاء رعاياها والتعاون مع دول أخرى مختلفة، كما كانت الخارجية المصرية أعلنت قبل ذلك التعاون مع دول أخرى في إجلاء رعاياها عبر الحدود المصرية، وتبذل مصر قصارى جهدها في سبيل ذلك، مؤكدا أن السلطات المصرية أعلنت أنها ستعمل على إعطاء تصاريح الدخول وتأشيرات الدخول للرعايا الأجانب الموجودين داخل الأراضي السودانية بما يبرهن على أن الدولة المصرية تهتم بالجميع وليس رعاياها فقط