3 مشاهد من حفل توزيع جوائز بافتا.. خطأ باسم الفائزة وتكريم الملكة إليزابيث

أسدل الستار مساء أمس على النسخة الـ76 من حفل توزيع جوائز بافتا البريطانية، وشهد الحفل الاحتفاء بالأعمال البارزة على مدار العام الماضي، وتوزيع الجوائز على الفائزين في فئات التمثيل والإخراج والسيناريو وغيرها، وخلال الحفل كان هناك عدد من المواقف التي لا يمكن تخطيها.

مواقف محرجة للممثل الأمريكي تروي كوتسور

أبرز المواقف التي شهدها الحفل، كان الخطأ البارز الذي وقع خلال الإعلان عن الفائزة بجائزة أفضل ممثلة مساعدة، حيث صعد الممثل الأمريكي الأصم تروي كوتسور إلى المسرح للإعلان عن الفائزة، مستعينا بمترجم لغة إشارة، وبدلا من قراءة اسم الفائزة الفعلية كيري كوندون، أخطأ مترجم لغة الإشارة وأعلن اسم الممثلة كاري موليجان، واعتذر المترجم عن الخطأ، قائلا «كانت هذه لحظة سيئة».

ولم يكن ذلك المشهد الوحيد الذي كان بطله تروي كوتسور، فعندما صعد على خشبة المسرح للمرة الأولى أمسك الميكرفون، وهو يقول «ما فائدة الميكرفون، أنا لست في حاجة إليه»، وذلك في إشارة إلى كونه أصم.

تكريم الملكة إليزابيث في حفل توزيع جوائز بافتا

وقامت الممثلة هيلين ميرين بتكريم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، خلال حفل توزيع الجوائز، وقالت في كلمتها «لم تكن بافتا على ما هي عليه اليوم دون دعم الملكة المخلص، طوال فترة حكمها التي امتدت 70 عامًا، التقت بأعظم رموز السينما وشهدت تطور العصر الذهبي لهوليوود حتى ولادة الفيلم الرائج»، وتابعت «جلالة الملكة كنت نجمة أمتنا الرائدة، بالنيابة عن بافتا، أشكرك على كل ما فعلتيه من أجل صناعة السينما والتلفزيون».

كما تم تكريم عدد من النجوم الراحلين خلال العام الماضي ويليام هيرت، أوليفيا نيوتن جون، آن هاتش، بالإضافة إلى روبي كولترين بطل سلسلة أفلام «هاري بوتر»، ثم انتقلت الكاميرا إلى النجمة إيما طومسون، التي كانت تجلس مع زوجها جريج وايز، حيث بدت متأثرة بشكل واضح.