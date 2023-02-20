الفيلم الألماني «All Quiet on the Western Front» يكسر الرقم القياسي لجوائز بافتا

حصل الفيلم الألماني «All Quiet on the Western Front» على نصيب الأسد من جوائز بافتا في نسختها الـ76، مساء أمس، ونجح الفيلم في الحصول على 7 جوائز من إجمالي 14 جائزة ترشح لها، أبرزها جائزة أفضل فيلم وأفضل فيلم أجنبي، بالإضافة إلى جوائز: أفضل إخراج للمخرج إدوارد بيرجر، والذي حصل أيضا على جائزة أفضل سيناريو مقتبس، باعتباره مبني على رواية تحمل نفس الاسم للكاتب إريك ماريا ريمارك.

وكسر فيلم «All Quiet on the Western Front» الرقم القياسي لأكثر فيلم غير ناطق بالإنجليزية يحصد جوائز بافتا، متفوقا على الفيلم الإيطالي «Cinema Paradiso» الذي حصل على 5 جوائز بافتا في 1991.

تفاصيل فيلم «All Quiet on the Western Front»

وتدور أحداث الفيلم حول تجارب مرعبة لجندي ألماني شاب على الجبهة الغربية خلال الحرب العالمية الأولى، يستند إلى رواية 1929 التي تحمل الاسم نفسه للكاتب إريك ماريا ريمارك، وهو من إخراج إدوارد بيرجر، وبطولة فيليكس كاميرر، ألبريشت شوش، دانييل برول، سيباستيان هولك، وآرون هيلمر وألبريشت شوتش.

وعُرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي سبتمبر الماضي، وحقق الفيلم ردود أفعال إيجابية بعد عرضه، كما ترشح لـ9 جوائز في النسخة الـ95 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل سيناريو مقتبس وأفضل فيلم سينمائي دولي.

4 جوائز لـ «The Banshees of Inisherin» و«Elvis»

بينما حصد فيلمي «The Banshees of Inisherin» و«Elvis» أربع جوائز بافتا لكلا منهما، بإجمالي 10 ترشيحات، إذ حصد الفيلم الأول جوائز: أفضل ممثل في دور مساعد لـ باري كيوجان، أفضل ممثلة في دور مساعد لـ كيري كوندون، أفضل سيناريو أصلي، بالإضافة إلى جائزة بافتا أفضل فيلم بريطاني.

وحصل الممثل الشاب أوستن باتلر على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «Elvis»، كما حصد الفيلم جوائز أفضل مكياج وشعر، أفضل تصميم أزياء بالإضافة إلى جائزة أفضل فريق عمل.