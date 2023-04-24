طريقتان لمعرفة وصول 250 جنيها إعانة على البطاقات التموينية

ينتظر عدد من المواطنين وصول دعم إضافي للسلع التموينية في مختلف محافظات مصر قدره 250 جنيها، من خلال وزارة التموين بعدما أعلنت عن توزيع مبلغ 3 ملايين و750 ألف جنيه رصدتهم مؤسسة مصر الخير للمستحقين من الفئات الأكثر احتياجًا وذلك خلال شهر أبريل 2023 ولمرة واحدة فقط، ويتم صرف سلع تموينية بقيمتهم.

طريقتان لمعرفة وصول 250 جنيها إعانة على البطاقة التموينية

وكشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن طريقتين يمكن من خلالهما المواطن معرفة حصوله على دعم إضافي قدره 250 جنيها خلال الفترة القادمة، وقال إن عددا من المواطنين من المستحقين لهذا الدعم الإضافي ستصل إليهم رسالة على التليفون المحمول الخاص بهم، أو من خلال تنبيه على بون صرف الخبز، وبعدها عليه أن يتوجه إلى أقرب فرع للشركة العامة لتجارة الجملة للحصول على سلع تموينية بهذا المبلغ.

وصول رسالة على التليفون المحمول باستحقاق مبلغ 250 جنيها

وأضاف وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن المواطن الذي تصل إليه رسالة علي تليفونه المحمول للحصول علي دعم عليه أن يتوجه إلى أقرب فرع موجود به الشركة العامة لتجارة الجملة، ولدينا في محافظة الدقهلية 5 فروع للشركة وهي فرع طلخا، وشارع الجمهورية بالمنصورة أمام فيلا غيث، وفي منطقة المجزر بالمنصورة وفي فرع المرور بالمنصورة بشارع عبد السلام عارف، وفي مدينة ميت غمر بشارع بورسعيد.

فروع ومخازن الشركة العامة لتجارة الجملة

وتنتشر فروع ومخازن الشركة العامة لتجارة الجملة، في محافظات الوجه البحرى «الدقلهية والغربية والشرقية ودمياط وكفر الشيخ» بالإضافة إلى القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليبوية» بالإضافة إلى مدن القناة وشمال وجنوب سيناء ومحافظات الصعيد «بني سويف وقنا والأقصر وأسوان أسيوط وسوهاج» في حوالي 953 فرعا بما يخدم مصالح المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تلقيها إخطارًا من مؤسسة مصر الخير بتحويل مبلغ 3.460.481 جنيه لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى 289.5 ألف جنيه، ليكون الإجمالي 3.750.000 جنيه لتوفير سلع تموينية للفئات الأكثر احتياجًا، وطالبت مؤسسة مصر الخير من وزارة التموين بإرسال رسائل نصية للأشخاص المستفيدين الحاصلين على منحة 250 جنيها في صورة سلع تموينية.