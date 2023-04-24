سائق نقل لـ إكسترا نيوز بعد عودته من السودان: شكرا للرئيس السيسي على الأمن والأمان

قال عبد الشافي محمد، سائق نقل ثقيل، إنه يعمل على خط مصر السودان منذ 6 سنوات، ولكنه فوجئ بالأحداث الجارية منذ أيام، وكان قد خرج في رحلته من الجمرك السوداني منذ يوم 20 أبريل ووصل إلى الخرطوم في أول أيام الاشتباكات بعد أن قطع مسافة تقرب من 900 كيلو.

الأوضاع في الخرطوم

وأوضح «عبد الشافي» في حديثه لـ مراسل إكسترا نيوز، أنه قبل أن يصل للخرطوم اتصل بالشركة التي ينقل إليها البضاعة، أخبروه بعدم دخول الخرطوم بسبب الاشتباكات وظل منتظرا في الطريق لمدة 6 أيام، متابعا: «كان معايا مجموعة من السائقين المصريين، والوضع كان صعبًا من حيث توافر مواد الإعاشة والبنزين الخاص بالسيارات».

شكرا للرئيسي السيسي

وأشار إلى أن الطريق كان آمنا في عودته إلى معبر أرقين المصري السوداني، مضيفا: «سيارات كثيرة في محيط المعبر منتظرة بسبب أمان الوضع هناك، العودة للسودان ممكنة في حال استقرار الوضع، والشكر والتحية للرئيس السيسي ربنا يبارك له عايشين في أمن وأمان ومش عارفين نشكره إزاي لازم نشيله على دماغنا».