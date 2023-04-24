عضو بـ«قيم الشيوخ» يشكر القيادة السياسية لإنهاء عودة المصريين من السودان

أشاد النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، بجهود القيادة السياسية، وسرعة العمل على بدء إجلاء المصريين العالقين في السودان.

الظروف المعقدة في السودان

وقال عريبي لـ«الوطن» إنه رغم الظروف المعقدة والتخبط الشديد الذي تشهده دولة السودان الشقيقة إلا أن مصر القادرة بقيادتها الرشيدة والتي دوما تضرب المثال والنموذج للحكمة والإدارة، وأيضا جهود رجال مصر الأشداء من الأجهزة المعنية حتي عاد أبناء الوطن مكرمين.

وأشاد عريبي بكافة الجهود العظيمة المضنية التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعه الأجهزة المعنية لاستعادة أبنائها بشكل آمن فيما عجزت دول كبرى عن نقل رعاياها من الخرطوم.

حكمة مصر في السودان

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مصر صاحبة الفعل لا القول تتعامل بقدرها ومكانتها الطبيعية في كافة الظروف ووسط أحلك الأوضاع ولا زالت تدفع للتهدئة بين المتصارعين وتدعو لإنهاء الحروب حفاظا على السودان ومواطنيها.

وقال عريبي: «بلادنا الأبية والقادرة تحترم شئون الآخرين ولا تتدخل فيها ولكنها تسعي وتقف درعاً وسيف وحصن منيعاً لتحقيق أمنها القومي وسلامة شعبها مهما كانت الظروف».

واختتم عريبي أن مصر عبر تاريخها العريق لا تعرف المواربة وتصون أبنائها وتحفظ سلامة مواطنيها تحت أي سماء وفوق كل أرض ولا تستعرض قواها أو قدراتها ولكنها تحقق أهدافها في هدوء لأنها تستطيع.