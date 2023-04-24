مساعد وزير الخارجية الأسبق: إجلاء المصريين من السودان كان ضروريا

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه لا شك أن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق، لإعادة وإجلاء المصريين من السودان، في ظل التوترات السياسية التي تحدث بها، وذلك بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

إجلاء المصريين من السودان يمثل اهتمام القيادة السياسية بأبنائها في الخارج

وأضاف «حليمة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجلاء المصريين من السودان، يمثل اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بأبنائها في العالم أجمع، مؤكدًا أنه يمنع حدوث أي مخاطر قد تحدث لهم نتيجة بقائهم في ظل هذا الصراع العسكري الذي يجري بالسودان بين الطرفين المتنازعين.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إجلاء المصريين من السودان أمر مهم، نظرًا لعدم توفير أي خدمات تتعلق بالنواحي الإنسانية هناك في الوقت الراهن، مثل المياه، والكهرباء، والبنية التحتية، والغذاء، والأمن، مشيرًا إلى أن هناك ظروف شديدة الصعوبة من ناحية توفير الخدمات سالفة الذكر.

نصائح مساعد وزير الخارجية الأسبق للمصريين بالسودان

وشدد السفير صلاح حليمة، على ضرورة اتباع المصريين للإرشادات التي تصدر من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية والسفارة بالخرطوم، لافتًا إلى أنه عند حدوث هذه الظروف العصيبة، يتوفر وسائل للتواصل، وأرقام تليفونات لتسهيل التواصل مع الهيئات المعنية بشأنهم، مؤكدًا على ضرورة متابعتهم للبيانات التي تُصدر من الأجهزة الإعلامية هناك، لتوخي الحذر والحيطة، والالتزام لما يصدر إليهم من بيانات.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن السفارة المصرية فى الخرطوم والقنصليات في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، مستمرة في التنسيق مع المواطنين المصريين في السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعًا.