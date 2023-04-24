شيماء البرديني: توجيهات الرئيس السيسي بعودة المصريين من السودان تدعو للفخر

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إن هناك متابعة شديدة للأوضاع في السودان منذ اجتماع الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وإعطاء توجيهات باستعادة المصريين الموجودين في السودان والحفاظ عليهم، لافتة إلى أن المشهد يدعو للفخر وهو ليس بجديد على القيادة السياسية المصرية فقد سبق ذلك دورها خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى استعادة المصريين العالقين في الصين وقت أزمة كورونا، وأيضا في تحريك طائرة خاصة لنقل العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم إلى مصر لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

الدولة خلف أبنائها في كل المواقف

وأوضحت شيماء البرديني في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أن مواقف الدولة المصرية يثبت أنها خلف أبنائها في كل المواقف سواء الأزمات السياسية أو تعرضهم للخطر في أي مكان، مشيرة إلى أنه حاليا يُنتظر عودة الأعداد المعلنة للمصريين في السودان ومن المتوقع أن تكون أعداد العائدين كبيرة، وهناك تجهيزات كبيرة تتم على أرض الواقع وتتحرك جميع أجهزة الدولة لاستقبال المصريين العائدين من السودان.

الرئيس السيسي يتابع عن قرب ما يحدث في السودان

وأشارت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن إلى أنه يجب أن نفخر بما لدينا من دولة تحافظ على أبنائها وتبحث عنهم في كل مكان وتوفر لهم الحماية والأمان داخل أراضيها وخارجها، مضيفة أن الرئيس السيسي يتابع عن قرب ما يحدث في السودان منذ بداية الصراع في 15 أبريل وحتى اللحظة، ولدينا تواجد مصري من خلال المتابعة والحث والمطالبة بإنهاء ما يتم في السودان ومحاولات الإصلاح والجهود السياسية والدبلوماسية والاتصالات المكثفة في محاولة لإنقاذ شعب السودان من مصير غامض، وفي الاتجاه الآخر يتم توفير كل أنواع الحماية والأمان للمصريين من قبل إعلان أي استغاثات، فالدولة تتحرك نحو الإجلاء الكامل للمصريين الموجودين في السودان بالكامل، وهو المنتظر خلال الساعات المقبلة وتوافدهم على المعابر المصرية.

استعادة المصريين من السودان

وأكدت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، أن التنسيق بين أجهزة الدولة المصرية لاستعادة المصريين من السودان تم بشكل مخطط، وجميع الأجهزة متكاتفة وتعمل يدًا بيد لإتمام المهمة من خلال التواجد على أرض الواقع، وهناك عدد كبير من ممثلي الأجهزة موجودين في استقبال المصريين بمعبر أرقين البري، موضحة أن هناك محاولات جادة لطمأنة المصريين العائدين من السودان فور وصولهم من خلال خطة جاهزة.

السيناريوهات المتنوعة للدولة المصرية

وتابعت: «في كل الأزمات هناك تواجد من الجانب المصري لإنقاذ المصريين، ولو فيه مصري واحد في أي مكان بيتم التحرك وإنقاذه قبل أن يوجه الاستغاثة، والدولة ترى المشهد بشكل مختلف وتقرأ السيناريوهات المتنوعة وتعمل على حل أسوأ السيناريوهات والتعامل معها، ونتمنى أن تعود السودان للأفضل وأن يعم الأمان والأمن هناك».

وشددت على أن الشعور بوجود دولة كاملة تهتم لأمر المواطن في الخارج هو شعور ضمني بالأمان، خاصة وجود كيان كامل يعمل على حماية الفرد، وفي زيادة عدد المصريين في كل مكان يتم التحرك بشكل سريع لإنقاذهم قبل حدوث أي مخاطر.