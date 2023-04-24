مدير مكتبة العاصمة الإدارية: مصر تستثمر علاقاتها الجيدة لإعادة أبنائها من السودان

قال الدكتور زين عبد الهادي مدير مكتبة العاصمة الإدارية، إن تحركات الدولة المصرية في ملف السودان يتصف بالدقة والحكمة، فيما يخص إجلاء رعاياها أو في التعامل مع الأوضاع الشائكة والضبابية في البلد الشقيق، مؤكدا أنها تحركات تتم وفق حسابات كثيرة جدا بلا شك عند الخارجية المصرية.

وأضاف عبد الهادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدولة تسارع في إجلاء جميع المصريين الموجودين والعالقين في السودان بالتعاون مع القوات السودانية هناك، مثمنا جهود الدولة المصرية في كل وقت خاصة في الأحداث الضخمة والتي تشهد خطورة على أرواح المصرييين، قائلا إن مصر تستثمر علاقاتها بشكل جيد في هذا المضمار لإعادة أبنائنا بالسلامة إلى أرض الوطن.

تحركات سريعة لمصر من اللحظات الأولى لوقوع أحداث السودان

وتابع: «من اللحظات الأولى لوقوع الأحداث كان هناك تحركات سريعة لمصر لإعادة أبنائنا من الجيش وكذلك عودة المدنيين وأعضاء السفارة، والطلاب العالقين في الخرطوم في أسرع وقت»، مؤكدا أن هذه التحركات ليست جديدة على بلدنا وقيادتنا التي لها تاريخ طويل من الاهتمام ورعاية المصريين في الخارج.

الأوضاع في السودان غير مستقرة

تابع عبد الهادي: «في ظل عدم وضوح الظروف السياسية وتدخل العديد من الأطراف في أحداث السودان، مصر تحرص بلا شك أن يكون لها التأثير الأكبر بحكم العلاقات التاريخية الاستراتيجية التي تربطنا بالأشقاء وعلاقات الجيرة العميقة وأيضا بحكم ثقلنا السياسي على المستوى الدولي والعالمي، وبغض التظر عن الأطراف المنتاحرة ومن يدعم أي من هذه الأطراف».

وشدد على أن تحركات الخارجية المصرية محسوبة بدقة، خصوصا في ظل المصالح المتشابكة لمصر مع الدول الأفريقية فيما يخص نهر النيل.