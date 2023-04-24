مراسل إكسترا نيوز من معبر أرقين: عبور ثاني أتوبيس يحمل 50 طالبا مصريا من السودان

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز من معبر أرقين، إن الأتوبيس الثاني المحمل بـ 50 طالبا مصريا نجح في العبور من معبر أرقين، وانتهت الإجراءات الخاصة بالحصول على التصاريح والتجهيزات اللوجيستية، وسبقه بنحو ربع ساعة أتوبيس آخر محمل بـ30 طالبا.

عودة الطلاب من السودان

وأوضح مراسل إكسترا نيوز، أن هناك أفراد مصريين يعبرون من المعبر، بالإضافة للطلاب المصريين الذين يدرسون في السودان بالمدارس الثانوية أو يلتحقون بالجامعات السودانية، لافتا إلى أن وزارة الهجرة أعلنت سابقا أن بسبب تصادف شهر رمضان مع الأحداث الجارية في السودان قد عاد عدد كبير من الطلاب قبل بدء شهر رمضان.

شراكات تجارية مع السودان

وأشار إلى أن هناك شراكات تجارية واقتصادية متعددة مع السوادن، وتعد مصر أكبر شريك تجاري للسودان بنحو 10 مليارات دولارات، وكان التواجد المصري في السودان متنوعا بين طلاب وعمال ورجال أعمال وبعثات رسمية، بعدد يصل إلى 10 آلاف مصري.