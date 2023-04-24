جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والأدوية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولتين لراكبين مصريين حاولا تهريب كمية من الهواتف المحمولة والأدوية.

تهريب هواتف محمولة

المحاولة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الشارقة استوقف محمد حسن عبد الوهاب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية الذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عابدين عبد الرحيم مأمور الجمرك وفرج حمدي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون تليفونات داخل حقائب الراكب، قام أحمد عاطف مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 1 بمبني الركاب رقم 1 بتكليف أحمد صابر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط كمية من التليفونات المحمولة.

قام هاشم مصطفى مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونة من محمد حسين ومحمد سالم مأمورا الجمرك تحت إشراف احمد نبيل مدير الحركة في حضور علي فهمي من إدارة الأمن الجمركي وذلك لجرد المضبوطات وتحريزها حيث بلغ عددها 21 هاتفا محمولا.

ضبط عبوات دوائية

أما المحاولة الثانية فكانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من جدة حيث حيث استوقف محمد حسن عبد الوهاب مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عابدين عبد الرحيم وفرج حمدي واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

قام أحمد عاطف مدير الحركة بتكليف محمد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط كمية كبيرة من العبوات الدوائية، وقام هاشم مصطفي بتشكيل لجنة مكونة من هاني عفيفي وأحمد صابر مأمورا الجمرك تحت إشراف أحمد نبيل مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت 364 عبوة دوائية.

أمر هاشم مصطفي هاشم مدير الإدارة الأولى بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 15 لسنة 2023 ضد الراكب الأول و تحرير محضر ضبط جمركي رقم 16 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 1 والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.