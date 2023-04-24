5 تحذيرات لتجنب خطورة الأمطار الرعدية والبرق.. «الأرصاد» أعلنت سقوطها

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية خلو السماء الآن من السحب العالية التي سيطرت أمس على معظم الأنحاء على أن تقل كثافتها اليوم، ولكن لا يخلو جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر من فرص لسقوط الأمطار تكون رعدية أحيانا، كما تكون الأجواء مائلة للحرارة نهارا على شمال البلاد ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 29 درجة والصغرى 17 درجة.

5 أشياء يجب الحذر منها أثناء الأمطار الرعدية

1 – احذر من البقاء تحت البرق، وتحرك إلى سيارتك أو أقرب مبنى سريعا إذا كان البرق فوقك مباشرة وذلك إذا لم تكن هناك فجوة على الإطلاق بين الفلاش والصوت.

2- احذر من تشغيل الكمبيوتر والتلفزيون والأجهزة وأغلق النوافذ والأبواب في حال حدوث البرق والرعد.

3- تجنب الاستحمام أثناء الرعد، خاصة إذا كنت في المناطق الريفية أو المناطق المكشوفة التى بها خطوط اتصال وكهرباء علوية وغير مؤمنة من الصواعق.

لا تقترب من الأسوار الضخمة

4- ابتعد عن خزانات المياه الكبيرة وتجنب تشغيل الهواتف في الأماكن المفتوحة او الاقتراب من أعمدة الكهرباء.

5– لا تحاول الاقتراب من الأسوار الضخمة وخاصة المعدنية منها أو الأبواب المعدنية الكبيرة التي تضم سلاسل معدنية، وإذا وجدت نفسك في مواجهة البرق، لا تحاول الجري لأنه تدفق الهواء الذي تخلقه خلفك يمكن أن يجذب البرق، فقط تحرك بسلاسة، أو حاول ألا تتحرك على الإطلاق.