الأرصاد: سقوط أمطار وارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات سقوط أمطار على عدد من المحافظات، خلال الساعات المقبلة مع وجود تقلبات جوية متمثلة في انخفاض وارتفاع درجات الحرارة في معظم المحافظات وتصل لأعلى معدلات ارتفاعها في الجنوب.

الأرصاد: سقوط أمطار وارتفاع الحرارة خلال الساعات القادمة

وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة، للأرصاد الجوية، أنه خلال الساعات القادمة، تشير صور الأقمار الصناعية على مصر، إلى استمرار تأثير السحب المتوسطة والعالية على معظم أنحاء البلاد من الشمال إلى الجنوب ومن المتوقع أن تتساقط بعض الأمطار على مناطق من مصر الوسطى وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء تكون خفيفة الشدة

أجواء شديدة الحرارة فى جنوب البلاد

وتضمنت توقعات خبراء الأرصاد من خلال صور الأقمار الصناعية، أن تكون الأجواء شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد وتسجل درجة الحرارة في أسوان 39 درجة بينما القاهرة 26 درجة تبعا لآخر رصد المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الفرصة مهيأة لسقوط أمطار

وتابع بيان الأرصاد الجوية، أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة، على مناطق من جنوب البلاد، وخليج السويس قد تكون رعدية أحيانا، على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أما عن درجة الحرارة المسجلة الآن طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية:-

القاهرة الكبرى والوجه البحري 26درجة مئوية.

جنوب سيناء 30 درجة مئوية.

جنوب الصعيد 39 درجة مئوية

السواحل الشمالية الغربية 25 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية 22 درجة مئوية.

شمال الصعيد 28 درجة مئوية.