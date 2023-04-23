الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات: ارتفاع الحرارة وأمطار رعدية

تشهد حالة الطقس غدا في مصر ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، حيث تشهد العديد من المحافظات درجات حرارة تتجاوز الـ 30 درجة، خصوصًا محافظات جنوب الصعيد، فيما تشهد بعض المحافظات الأخرى سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة 30% تقريبًا.

تستعرض«الوطن» حالة الطقس غدا الاثنين في جميع المحافظات، فضلًا عن الظواهر الجوية التي تضرب المحافظات، ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس غدا في المحافظات

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية فإنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، يصبح مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بينما يكون مائل للدفء على السواحل الشمالية، فيما يكون حارًا على جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد، شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ويتحول إلى مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول درجات الحرارة في محافظات مصر غدا الاثنين فإنّها جاءت كالتالي:

درجات الحرارة غدا في القاهرة ومحافظات الوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة غدا في السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة غدا في جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20 درجة.

درجات الحرارة غدا في محافظات شمال الصعيد وتشمل الفيوم وبني سويف والمنيا: تسجل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة غدا في محافظات جنوب الصعيد وتشمل سوهاج، وقنا، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر: تسجل درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23 درجة.

احتمال سقوط الأمطار غدا

وحول احتمال سقوط الأمطار غدا أوضحت الأرصاد الجوية أنّه من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حركة الرياح في مصر

وفيما يخص حركة الرياح في مصر غدا، فإنّه من المتوقع أن تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وجنوب سيناء، ومحافظات شمال الصعيد على فترات متقطعة.