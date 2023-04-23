الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة.. رعدية على بعض المناطق

تتعرض عدة مدن ومحافظات لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية فى بعض الأحيان على فترات متقطعة، بنسبة حدوث تصل حتى 30% خلال 6 أيام من الإثنين حتى السبت، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتوقعت الأرصاد أن يصاحب سقوط الأمطار طقس مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا، بمختلف الأنحاء بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وحار على شمال الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار بطقس الأيام القادمة

تنشر «الوطن» خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة على عدة محافظات وفقا للأرصاد الجوية،

الإثنين 24 أبريل الجاري: يتوقع سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية ببعض على فترات متقطعة من اليوم بطقس غدا الاثنين بنسبة 30% على سلسلة جبال البحر الأحمر بمدن سفاجا ورأس غارب والغردقة والقصير ومرسي علم وحلايب وشلاتين.

أماكن سقوط الأمطار

الخميس 27 أبريل الجاري: يتوقع سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم بالسواحل الشمالية الغربية بالإسكندرية ومرسى مطروح والعلمين.

الجمعة 28 أبريل الجاري: يتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة من اليوم بمدن الإسكندرية والعلمين والسلوم ومرسى مطروح.